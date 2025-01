Palermo, Blin torna in gruppo: il bentornato dei rosanero

Dopo 4 mesi esatti dall'infortunio contro la Juve Stabia, Alexis Blin è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo. In tal senso, i rosanero hanno dato il bentornato all'ex Lecce, tramite un post social che ritrae il calciatore allenarsi con i compagni di squadra. Un ritorno importante in ottica del girone di ritorno, per caratteristiche e leadership.