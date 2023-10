Palermo, Gds: “Difesa top con Lucioni e Ceccaroni. Mai negli ultimi vent’anni…”

Salto di qualità in difesa per il Palermo di Corini con l'arrivo di due big del reparto come Lucioni e Ceccaroni. Soltanto quattro reti subite in sette gare per la compagine rosanero in Serie B

Mai così bene da vent'anni. Palermo blindatissimo nelle prime sette gare di campionato disputate, in virtù di un reparto difensivo solido, affidabile e di assoluto livello per la categoria. Fase di non possesso granitica, compartecipazione di tutti gli effettivi in sede di pressing, filtro e ripiegamento, sincronia e personalità in seno alla retroguardia, totem del ruolo nel cuore del reparto. Come sottolinea l'approfondimento pubblicato sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia, il Palermo ha sensibilmente alzato il livello nel pacchetto arretrato. Due buoni interpreti come Nedelcearu e Marconi, titolari nella squadra rosanero che ha sfiorato l'accesso ai playoff nello scorso torneo, rappresentano oggi prime alternative pronti a subentrare dalla panchina. Lucioni e Ceccaroni sono i leader assoluti del reparto, due big per background professionale, esperienza e carisma, abituati a primeggiare e vincere in questo campionato. Molto è cambiato comparando il medesimo lasso di match tra l'attuale e la precedente annata: più che dimezzato il numero di reti incassate, dalle nove del torneo scorso alle quattro subite da Pigliacelli fin qui. Due prodezze balistiche da fuori area, firmate Ciervo e Canotto, non rendono giustizia ad una difesa rosa di fatto quasi perfetta e difficilmente perforabile nel corso dei novanta minuti, che concede davvero briciole residuali agli avversari anche in termini di conclusioni verso lo specchio della porta. Mutato radicalmente anche il modulo, dal 3-5-2 del Palermo 2022-2023 con Mateju terzo braccetto di destra, al 4-3-3 dell'attuale stagione con il jolly difensivo ex Brescia scalato laterale basso sul medesimo versante. Da sottolineare come il club targato City Football Group ha di fatto piazzato i due colpi top nel reparto, Lucioni e Ceccaroni, praticamente a parametro zero rispettivamente dal Frosinone e dal Venezia. Il dato attuale cristallizza la migliore partenza dell'ultimo ventennio per la difesa del Palermo: li rosa avevano incassato cinque gol nel 2017-2018. Negli anni delle promozioni in A non vi erano stati numeri così confortanti per la difesa nelle prime sette gare: 2003-2004 i gol subiti in quel lasso di match erano stati sei, nel 2013-2014 invece sette.