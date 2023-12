Palermo, GdS: “Dieci giorni per il riscatto di Insigne e Di Francesco”

Fin qui i due calciatori, per svariati motivi, non hanno reso secondo le aspettative. Un solo gol per Insigne, un gol e un assist per Di Francesco. Sono dieci i giorni che separano la partita contro il Pisa da quella contro la Cremonese, in mezzo la trasferta di Como. Tre partite e nove punti in palio per cercare di guadagnare quanto più terreno possibile per la lotta promozione.