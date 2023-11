Palermo, Gds: “Crollo dopo lo Spezia, 5 punti in sei gare. Crisi e media playout…”

Passo del gambero e marcia a ritmo playout. Sembra incredibile se solo si pensa ad una quarantina di giorni fa, quando un Palermo autorevole, solido ed intenso sbancava il Braglia di Modena, conquistando la quarta vittoria in trasferta consecutiva e volando al secondo posto ad una sola lunghezza dal Parma, con ben due match ancora da recuperare. Da quel momento apicale della prima parte di stagione ad oggi tutto è inopinatamente cambiato. Dopo il pari in extremis al Barbera contro lo Spezia, acciuffato al minuto centoquattro grazie ad una perla balistica di Stulac, in casa rosanero si è spenta la luce. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sul dato che più di ogni altro certifica la crisi in casa rosanero: i soli cinque punti conquistati nelle ultime sei partite. Un'involuzione trasversale che ha prodotto performance piatte, abuliche. sterili e lacunose in entrambe le fasi di gioco. Tre sconfitte nelle ultime cinque uscite, prima del pari insipido di Terni dove non sono certamente giunte dal campo risposte tangibili rispetto ai propositi di rivalsa manifestati dai protagonisti durante la settimana di sosta del campionato di Serie B. Il noto quotidiano regionale evidenzia come il computo dei punti raccolti in quest'ultimo frangente del torneo cadetto sia il peggiore tra le prime otto squadre in classifica e tra i peggiori in assoluto del campionato. Peggio della compagine di Corini negli ultimi sei match hanno fatto solamente Spezia, Ternana, Feralpisalò e Brescia. Se Brunori e compagni dovessero steccare anche gli appuntamenti contro Catanzaro e Parma il rischio di finire ai margini della zona playoff è concreto. I successivi impegni dopo il match del Tardini contro i ducali non saranno certamente agevoli: Pisa e Cremonese al Barbera inframezzate dalla trasferta di Como. Servirà ben altro rendimento, sotto il profilo del gioco e dei risultati, per rilanciare le proprie ambizioni di vertice. Indispensabile cambiare velocità di crociera, il passo attuale è da zona playout.