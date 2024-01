Palermo, Gds: “Corini su tempi recupero Lucioni, c’è Nedelcearu. Diakité-Graves…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sulla conferenza stampa pre-match del tecnico rosanero Eugenio Corini in vista della trasferta di Catanzaro. Palermo che anche al Ceravolo dovrà fare a meno del suo leader tecnico e carismatico nel cuore del pacchetto arretrato: Fabio Lucioni sarà costretto ad una lunga sosta ai box dopo la ricaduta ed il problema muscolare al polpaccio. Lo stesso coach di Bagnolo Mella ha svelato orientativamentei tempi di recupero dell'ex Frosinone, che potrebbe tornare teoricamente a disposizione dopo la prossima sosta a metà marzo. Almeno dodici gare in cui Corini dovrà puntare su altre soluzioni in difesa, con Nedelcearu che diventa sempre più indispensabile al fianco di Pietro Ceccaroni. L'ex Venezia è apparso in crescita sul piano condizionale nel vittorioso match interno contro il Modena. Marconi è rientrato a disposizione dopo aver scontato i tre turni di squalifica, Graves si è ormai specializzato nel ruolo di terzino destro ma originariamente nasce centrale difensivo. Dono della duttilità che possiede anche il nuovo acquisto Diakité, laterale basso di destra ma anche centrale all'0ccorrenza. Nella rotazione in seno al roster difensivo può rientrare anche Alessio Buttaro. Il noto quotidiano cartaceo sottolinea come lo stop di Lucioni rappresenti una tegola significativa in una fase in cui il tecnico era alla ricerca di solidità ed equilibri da riconsolidare in fase difensiva, l'ex Frosinone oltre ad essere un calciatore di valore e massima affidabilità nel ruolo forniva un contributo di personalità, carisma e leadership fondamentale per il reparto e la squadra intera.