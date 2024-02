Palermo, GdS: “Corini e le carte dalla panchina. Rosa secondi per gol dei subentrati”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia evidenzia un aspetto importante del Palermo: la rosa ampia e competitiva sta dando i suoi frutti. L'apporto dei giocatori dalla panchina è decisivo e lo dimostrano i 13 gol realizzati da subentrati in 24 gare. Palermo secondo in Serie B per gol dalla panchina: solo il Parma ha fatto meglio con 14. Soleri capocannoniere in questa speciale classifica con 4 gol: a seguire Mancuso e Stulac. Anche Brunori, Di Francesco e Aurelio hanno segnato da subentrati. Di Mariano ha fornito due assist partendo dalla panchina. Corini ha a disposizione un'ampia varietà di alternative: la scelta del giocatore giusto al momento giusto può essere determinante Anche chi non parte dal primo minuto, quindi è una risorsa preziosa per la compagine rosanero. La concorrenza per un posto da titolare è alta. Corini sta gestendo la squadra con grande abilità. La profondità della rosa può essere un fattore chiave nella seconda metà della stagione. La solidità della panchina del Palermo è un elemento positivo che può aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi.