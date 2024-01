Palermo, GdS: “Caso, il Frosinone spara alto. Contatti con la Ternana per Diakité”

Altri tredici giorni per migliorare e potenziare l'organico a disposizione di Eugenio Corini: le ultime.

Mediagol ⚽️

E' partita ufficialmente lo scorso 2 gennaio la sessione invernale di calciomercato, che si concluderà l'1 febbraio alle ore 20:00. Altri tredici giorni in chiave presente e futura al fine di migliorare l'organico a disposizione di Eugenio Corini. Dopo l'approdo di Filippo Ranocchia nel capoluogo siciliano a titolo definitivo dalla Juventus, il club targato City Football Group dovrebbe ultimare almeno altre due operazioni in entrata. Ma agli innesti dovranno inevitabilmente corrispondere altrettante cessioni.

Sfumata la pista Amian dello Spezia, con il calciatore che vuole la Serie A ed il Bologna nonostante l'accordo tra il Palermo ed il club ligure, torna di moda il nome di Diakité. Nuovi contatti, dunque, tra la società rosanero e la Ternana. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", l'affare non è semplice, ma i margini per trattare ci sarebbero. Venuti del Lecce e Oukhadda del Modena sono le piste alternative, ma non è da escludere che il nuovo terzino destro arrivi dall'estero.

In avanti, in cima alla lista dei desideri del club di viale del Fante ci sarebbe sempre Caso. I rapporti tra le due società sono ottimi, ma nonostante il gradimento del giocatore alla destinazione Palermo, vi è ancora una certa distanza tra le parti in merito al prezzo del cartellino del giocatore. Un affare complicato, che potrebbe sbloccarsi a ridosso della fine della finestra di mercato.

Un altro nome per l’attacco è quello del giovane cipriota Loizou dell'Omonia Nicosia, sulle cui tracce vi è anche la Reggiana e l'Heerenven. E se Soleri dovesse lasciare Palermo ed il Palermo, con il Modena pronto a puntare su di lui già a gennaio, la dirigenza siciliana potrebbe scegliere di ingaggiare Henry, in uscita dal Verona. In uscita, infine, restano in bilico le posizioni di Mateju e Valente.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.