Palermo, GDS: “Braccio di ferro per Tramoni, si tratta a oltranza con il Pisa”

Il ds Osti sta provando ad accontentare Inzaghi, ma il club toscano non abbassa le pretese. Se la trattativa non si sblocca, Johnsen diventa la prima alternativa

⚽️ 27 gennaio - 07:26

Dal Giornale di Sicilia arriva un quadro molto chiaro sulle strategie di mercato del Palermo, entrato nella fase decisiva di una sessione che può incidere in modo profondo sulla seconda metà di stagione. Con il tempo che stringe, il club rosanero è chiamato a una scelta cruciale: individuare un profilo offensivo capace di raccogliere un’eredità pesante come quella lasciata da Brunori e di dare un’immediata accelerazione al progetto tecnico di Filippo Inzaghi.

In cima alle preferenze della dirigenza resta Matteo Tramoni, considerato negli uffici di viale del Fante il profilo ideale per rendimento, duttilità e impatto negli ultimi trenta metri. Il quotidiano sottolinea come il francese sia perfettamente in linea con la visione dell’area tecnica: talento, capacità di rompere le linee e conoscenza della categoria. L’ostacolo principale resta il Pisa, che continua a considerarlo una pedina centrale e non abbassa le proprie richieste. Nonostante ciò, il Palermo non ha mai fatto un passo indietro: Tramoni resta la priorità assoluta e, qualora si aprisse uno spiraglio, l’accelerazione sarebbe immediata. A pesare potrebbe essere anche la volontà del giocatore, che ritroverebbe Inzaghi, già suo allenatore sia al Brescia che proprio al Pisa.

Accanto alla pista principale, il Giornale di Sicilia segnala una soluzione meno rumorosa ma sempre più concreta: Dennis Johnsen. Il dialogo con la Cremonese è avviato e il contesto appare favorevole, con il club grigiorosso che non considera l’esterno offensivo intoccabile. L’operazione viene descritta come sostenibile dal punto di vista economico e più gestibile nei tempi, un fattore non secondario in un mercato arrivato allo sprint finale. Johnsen, in questo senso, rappresenta la prima alternativa concreta nel caso in cui il braccio di ferro per Tramoni non dovesse sbloccarsi.

Più defilata, invece, la pista che porta a Dany Mota. Il gradimento del giocatore per la destinazione non è in discussione, ma l’operazione è fortemente condizionata dalla posizione del Monza, poco incline a rafforzare una diretta concorrente. A complicare ulteriormente il quadro ci sono anche i recenti problemi fisici del lusitano, che rischiano di rallentare o raffreddare la trattativa.

Sul fronte delle uscite, infine, resta aperto un canale esplorativo per Diakité, finito nel mirino del Modena: al momento solo contatti preliminari, con margini ridotti per una chiusura immediata. Il messaggio che filtra, conclude il quotidiano, è netto: le valutazioni sono state fatte, ora serve trasformarle in decisioni operative. L’ultima settimana di mercato non concede alibi e il Palermo sa che il momento di incidere è adesso.