Giornale di Sicilia: “Palermo, i pareggi macchiano la striscia utile”

Diciannove punti nelle ultime nove partite, ma le due in vetta hanno fatto ancora meglio nello stesso periodo. Pesano le quattro «X», in totale sono già otto

⚽️ 27 gennaio - 07:20

Dalla Giornale di Sicilia emerge un’analisi piuttosto chiara del momento del Palermo, una squadra che sta bene, ma che rischia di restare a metà del guado nella corsa alla promozione diretta.

Il quotidiano sottolinea come la lunga striscia positiva dei rosa – nove risultati utili consecutivi – sia senza dubbio un dato confortante, rafforzato dalla miglior difesa del campionato e da un sensibile miglioramento rispetto alla scorsa stagione. Tuttavia, il problema sta tutto nei dettagli: nella sfida serrata con Frosinone, Venezia e con il Monza sullo sfondo, il Palermo sta pagando a caro prezzo l’incapacità di trasformare l’equilibrio in vittorie.

La trasferta di Bari, secondo il giornale, viene descritta come un vero e proprio snodo della stagione. Senza un successo al San Nicola, e con eventuali vittorie delle dirette concorrenti, il divario dalla promozione diretta – oggi di sei punti – rischierebbe di diventare complicato da recuperare. Il tema centrale resta quello dei pareggi: otto in 21 gare, un dato elevato soprattutto se confrontato con le altre squadre di vertice. Le ultime “X” esterne, maturate contro Modena, Avellino e Mantova, hanno lasciato l’amaro in bocca, anche perché accompagnate da una produzione offensiva giudicata ancora insufficiente.

Il confronto con le prime due è impietoso: nello stesso periodo in cui i rosa hanno raccolto 19 punti, Frosinone e Venezia hanno fatto decisamente meglio. Il Monza, pur avendo rallentato, resta comunque davanti e il terzo posto, viene evidenziato, sarebbe una consolazione piuttosto magra perché costringerebbe a passare dalla lotteria dei play-off.

Il Giornale di Sicilia richiama anche il precedente della stagione 2022/23, quando proprio l’eccesso di pareggi costò al Palermo l’accesso agli spareggi. Oggi gli obiettivi sono più ambiziosi e l’ambiente è entusiasta, ma permane la sensazione che manchi sempre qualcosa per competere davvero con le primissime della classe.

Infine, il quotidiano affida a Filippo Inzaghi il compito decisivo: trovare soluzioni tattiche e motivazionali per colmare il gap, evitando che il distacco si allarghi e sperando, allo stesso tempo, in qualche passo falso delle rivali. La strada è ancora lunga, ma il margine di errore si sta assottigliando.