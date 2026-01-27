Giornale di Sicilia: “La difesa torna un bunker pure in trasferta”

Dalle colonne del Giornale di Sicilia arriva un segnale incoraggiante per il Palermo : se l’attacco continua a faticare nel trovare continuità, la difesa è tornata a essere un vero punto di forza, anche lontano dal Barbera . In vista della trasferta di Bari , i rosa possono aggrapparsi a numeri che parlano da soli e che fotografano una retroguardia ormai allineata agli standard delle squadre che puntano con decisione alla Serie A .

Il quotidiano evidenzia come l’assetto difensivo trovato da Filippo Inzaghi stia dando garanzie crescenti. A Modena il terzetto Peda–Bani–Ceccaroni ha convinto per compattezza e solidità, meritandosi anche gli elogi dell’allenatore. Un equilibrio che ha permesso al Palermo di mantenere la porta inviolata in trasferta per la seconda volta in stagione, cosa che non accadeva addirittura dalla vittoria di Bolzano contro il Südtirol dello scorso settembre.

Il clean sheet del Braglia porta inevitabilmente anche la firma di Jesse Joronen , praticamente inoperoso per tutta la gara e decisivo sull’unica vera occasione dei canarini , la conclusione dalla distanza di Gerli . Un dato che si inserisce in un trend ancora più significativo: una sola rete subita nelle ultime quattro partite di campionato, per di più arrivata in pieno recupero e con un tiro da lontano di Marras contro il Mantova .

Ora il banco di prova si chiama San Nicola, contro un Bari rinvigorito dal cambio di allenatore e tornato al successo sul campo del Cesena. Dare continuità alla solidità difensiva significherebbe aumentare le possibilità di tornare dalla Puglia con un risultato positivo, prima del rientro in casa e della sfida di alta classifica contro l’Empoli dell’ex Dionisi. Il messaggio che arriva da Modena, conclude il quotidiano, è chiaro: la difesa è pronta per il salto di qualità, adesso spetta a Pohjanpalo e compagni completare l’opera.