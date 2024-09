Palermo, Gds: “Bagarre in mediana, Segre pronto e rebus Saric. Scelte Dionisi…”

Edizione odierna del Giornale di Sicilia che si sofferma sull'abbondanza di opzioni a centrocampo nel Palermo di Dionisi. Un reparto folto e di rimarchevole spessore, almeno sulla carta, quello a disposizione dell'ex tecnico del Sassuolo. Manca certamente un playmaker puro, ma si è consapevolmente deciso in sede di mercato di puntare su profili diversi. Sette i calciatori attualmente tesserati e specialisti del ruolo in mediana, il solo Saric, al momento è stato escluso dalle rotazioni collezionando due esclusioni consecutive dalla lista dei convocati dopo la sconfitta e le tensioni contestuali di Pisa. Proprio a Pisa, l'ex Ascoli ha sovvertito le gerarchie giocando titolare a fianco di Blin e Ranocchia, con Claudio Gomes relegato in panchina. Caso isolato, con il francese scuola Psg tornato in campo dal primo minuto già allo Zini di Cremona per poi essere confermato nell'undici titolare anche al debutto casalingo dei rosanero contro il Cosenza. Tante le alternative per Dionisi, che sembra però aver trovato nel terzetto Blin-Gomes.Ranocchia la soluzione che garantisce solidità ed equilibrio al reparto in entrambe le fasi di gioco. Verre è subentrato con profitto a Cremona incidendo sull'inerzia della gara, stessa cosa si può affermare per Segre e Vasic contro il Cosenza. Proprio Segre sembra pronto per tornare a contendere ai compagni una maglia da titolare e, con il possibile reintegro di Saric dopo la pausa del torneo cadetto, Dionisi si potrebbe trovare di fronte al compimento di scelte non semplici in zona nevralgica. Possibile che al Romeo Menti, contro la Juve Stabia, tocchi ad uno tra Blin e Ranocchia partire dalla panchina per poi subentrare in corso d'opera.