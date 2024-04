Palermo, GdS: “Anche Diakité e Graves pronti a dare una mano ai rosanero”

Nelle prossime settimane, il tecnico Mignani dovrà affrontare l'assenza di Di Mariano e sembra che l'unico giocatore in grado di sostituirlo sia Buttaro. Tuttavia, se Buttaro non dovesse essere all'altezza, ci sono altre due opzioni: Diakité e Graves. Diakité ha già giocato come quinto di centrocampo, sia in Serie D che con la Ternana, e sembra essere la prima scelta di Buttaro se Mignani decidesse di cambiare. Un'altra possibilità potrebbe essere Graves, che non ha mai giocato in quella posizione con Mignani, ma è stato schierato come terzino destro. Infine, c'è anche la soluzione estrema di schierare Segre come esterno destro, come è successo l'anno scorso contro il Cosenza.