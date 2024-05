Palermo, GdS: “Allarme…giallo, in sei a rischio: per Mignani c’è il rebus diffidati”

La situazione del Palermo riguardo ai diffidati è un dilemma tattico per l'allenatore Mignani prima della cruciale partita contro il Südtirol. Giocatori come Di Francesco, Ranocchia, Ceccaroni, Nedelcearu, Segre, e Diakité sono tutti diffidati e la loro assenza potrebbe essere un handicap per i playoff. Nonostante ciò, Mignani è improbabile che faccia ruotare i giocatori per preservarli. La perdita di uno di questi giocatori sarebbe problematica, considerando il loro impatto sulle prestazioni recenti della squadra. Inoltre, la condizione di Claudio Gomes, che ha un'infiammazione al ginocchio, aggiunge ulteriori complicazioni. Mignani dovrà minimizzare i rischi di ammonizioni e bilanciare la selezione della squadra tra risultati immediati e problemi a lungo termine per i playoff. La partita contro il Südtirol avrà un impatto significativo sulle scelte della formazione e ogni decisione potrebbe avere ripercussioni sulla stagione del Palermo.