Palermo, Gds: “Al Tombolato per riscattare ko Barbera, Di Mariano col Cittadella…”

Una prestazione opaca al culmine di una crisi che pareva non trovare soluzione. Il gol vittoria di Pandolfi in pieno recupero che sancì la vittoria del Cittadella al Barbera nella gara di andata fu il sale sulle ferite di un Palermo che aveva da oltre un mese smarrito identità, condizione e certezze sul manto erboso. Una gara caratterizzata da una totale mancanza di idee e incisività nello sviluppo della proposta offensiva, zero tiri in porta ed una sola chance fortuita con Coulibaly nel finale della prima frazione. Una sconfitta che fece esplodere delusione e contestazione del pubblico rosanero nei confronti di squadra e tecnico, con la compagine veneta che lasciò l'impianto di viale del Fante tra gli applausi della tifoseria di casa. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea come molto sia cambiato da quel giorno, in vista del match di ritorno che si giocherà sabato tredici gennaio, in virtù della compilazione asimmetrica del calendario di Serie B. Il Palermo ha rialzato la testa nell'ultimo scorcio del girone d'andata, ritrovando risultati, morale e condizione psicofisica. Otto punti in quattro gare e due vittorie pesanti al Barbera contro Pisa e Cr4emonese, oltre ai pareggi esterni, densi di rimpianti, contro Parma e Como. Al Tombolato i rosanero affronteranno un avversario ostico, organizzato ed in grande salute, ma arrivano al big match in chiave playoff con fiducia ed ottimismo, nonostante le probabili assenze di Lucioni e Coulibaly. Il Palermo ha battuto il Cittadella per quattro volte nella storia recente, due al Tombolato nel 2012 e nel 2018. Il quotidiano regionale dedica un altro approfondimento a Francesco Di Mariano, soffermandosi su una particolare statistica. Il Cittadella è infatti uno dei bersagli preferiti del numero dieci di Corini, spesso in gol proprio nelle sfide contro la compagine veneta. Rete pesante per il jolly offensivo palermitano con la maglia del Venezia, che valse la promozione in A per il lagunari e doppietta al Tombolato la scorsa stagione in un pirotecnico 3-3 tra le due squadre. Sabato Di Mariano non dovrebbe partire tra i titolari, ma l'ex Lecce è pronto a fornire il consueto contributo di qualità e quantità in corso d'opera, come già fatto nelle ultime uscite prima della sosta invernale, Curiosamente, come nel match d'andata, Corini non siederà in panchina contro il Cittadella per scontare il turno di squalifica comminatogli dal giudice sportivo.