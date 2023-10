Palermo, Gds: “Al Barbera i rosa perdono equilibri e avversari li fanno a fette…”

Una sconfitta cocente, inattesa e dolorosa. Il Palermo stecca incredibilmente al Barbera al cospetto del fanalino di coda Lecco, chiudendo con il misero bilancio di un punto in due match interni consecutivi il doppio turno casalingo proposto dal calendario. Falsa ripartenza dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali e numeri che rivelano le difficoltà della squadra di Corini tra le mura amiche. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia prova a dare una chiave di lettura plausibile al ruolino di marci del Palermo nel proprio stadio in questa prima parte di stagione. Dei venti punti totalizzati che ad oggi valgono il quarto posto in classifica, bene tredici sono stati conquistati in trasferta e soltanto sette in casa. Due vittorie, contro Feralpèisalò e Sudtirol in rimonta, un pari anch'esso riacciuffato in extremis da doppio svantaggio contro lo Spezia, i due ko con Cosenza e Lecco. Bottino interno fin troppo magro per chi aspira a competere per la promozione in Serie A. Il noto quotidiano cartaceo regionale prova a dare una spiegazione tattica e psicologica a questo andazzo, osservando come il Palermo renda meglio in trasferta in cui imposta gare più oculate e conservative, imperniate su densità e ripartenze negli spazi concessi dagli avversari. Stesse prerogative dalle quali non riesce a difendersi dai competitors quando gioca al Barbera. Forse, sottolinea l'approfondimento, il Palermo, di fronte all'entusiasmo, i cori, le coreografie, la straordinaria passione del proprio pubblico, smarrisce quegli equilibri necessari affinché squadre tecnicamente inferiori come il Lecco non lo facciano letteralmente a fette.