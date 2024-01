Palermo, Gazzetta dello Sport: “Rosa nel limbo, per A diretta urge cambiare passo…”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" si sofferma sul cammino in campionato del Palermo di Corini. Anzi, più specificatamente, sulla velocità di crociera tenuta in questo frangente da Brunori e compagni che non hanno prodotto quell'accelerazione utile a compiere un tangibile salto di qualità in classifica. Il pari del Ceravolo contro il Catanzaro non ha cambiato di molto la situazione, anzi adesso la compagine rosanero è a cinque lunghezze di distanza dalla coppia Cremonese e Venezia e a tre punti dal Como quarto. La rosea sottolinea come il Palermo si dimeni in una sorta di limbo, non rinunciando alla promozione diretta ma non riuscendo mai a dare uno slancio robusto a rendimento e classifica, dimostrando di poter fare meglio delle dirette concorrenti. Un bicchiere che sembra più mezzo vuoto che mezzo pieno quello della formazione siciliana, che non vince due gare di fila da ben quattordici giornate un Palermo che raramente approfitta dei passi falsi delle contendenti alla promozione in Serie A. Senza un filotto di vittoria non è pensabile cambiare marcia e storia di questo campionato. L'artcolo si pone un interrogativo in merito alle reali ambizioni della squadra di Corini, vivacchiare in zona playoff o puntare decisamente alla promozione diretta. Le mosse importanti in sede di calciomercato di gennaio fanno propendere per la seconda ipotesi, con gli arrivi di Ranocchia e Diakité e l'assalto a Verde dello Spezia, ma toccherà a Corini e la squadra trovare quella continuità sul campo utile ad inseguire il secondo posto o al massimo la terza piazza che garantirebbe di disputare i playoff in una condizione di pregio.