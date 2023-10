Palermo, Gazzetta dello Sport: “Rosa al lavoro verso il Lecco, rientro di Buttaro…”

Non c'è tempo per rifiatare. Due match casalinghi a strettissimo giro di posta.. Il Palermo di Corini vuole e deve farsi trovare pronto rispetto alle incalzanti sollecitazioni del calendario. Non si è ancora spenta l'eco del rocambolesco pari in rimonta contro lo Spezia, match avvincente in cui i rosanero hanno evitato in extremis la sconfitta grazie alla zampata di Mancuso ed alla magia su punizione firmata da Leo Stulac. Domenica pomeriggio al Barbera, il Palermo proverà a tornare alla vittoria tra le mura amiche contro la matricola Lecco. Reduce dall'avvicendamento in panchina, con Bonazzoli erede dello storico coach Luciano Foschi, la formazione lombarda ha piazzato in settimana la prima vittoria nel torneo cadetto. Blitz esterno sul campo del Pisa ed ossigeno puro, numerico e psicologico, per una squadra che resta fanalino di coda del torneo cadetto 2023-2024. Come prontamente comunicato ieri dal club di viale del Fante, il Palermo ha lavorato ieri al centro sportivo di Torretta. La squadra di Corini si è divisa due gruppi: Una parte dei calciatori ha svolto un’attivazione tecnica e mobilità, sviluppi offensivi e un lavoro intermittente, mentre il restante gruppo si è cimentato in un’attivazione e circuiti training in palestra, possesso palla, uno contro uno e partitelle a campo ridotto. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" si sofferma anche sul capitolo infortunati. Tra i lungodegenti oggetto di costante monitoraggio dallo staff tecnico e sanitario c'è Alessio Buttaro, sulla via del completo recupero dopo il problema prima al muscolo plopiteo e poi alla caviglia sinistra che lo hanno costretto ai box da fine agosto. ICon ogni probabilità, sottolinea l'approfondimento pubblicato sulla rosea, il jolly difensivo romano dovrebbe tornare nella lista dei convocati per il match a Marassi contro la Sampdoria, in programma sabato 4 novembre.