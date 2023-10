Palermo, Gazzetta dello Sport: “Il passo è giusto. Marcia da Serie A ma insidie…”

Score invidiabile del Palermo in Serie B e per confrontarsi con una squadra con lo stesso rullino di marcia bisogna scalare di qualche anno.

Un avvio di campionato spettacolare, macchiato solamente da quel ko interno contro il Cosenza, sta facendo sognare i tifosi del Palermo che auspicano un ritorno in massima serie dopo ben sei anni. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra proprio sulla marcia della formazione allenata da Eugenio Corini che ha già raggiunto quota sedici punti in cadetteria dopo appena sette partite disputate.

Un cammino al momento offuscato solamente dal Parma, unica in cadetteria che al momento vanta uno score migliore di quello dei siciliani, con però una partita in più all'attivo per i ducali. Leggendo le statistiche dell'anno scorso, si nota come nessuna delle squadre arrivate alla promozione finale, ovvero Frosinone, Genoa e Cagliari, avessero un punteggio migliore di quello attuale del Palermo a questo punto del torneo. Brescia e Bari si trovavano a quota 15, il Genoa 13 e il Frosinone 12. Andando indietro di un ulteriore anno, il Pisa totalizzò 19 punti, con la formazione allenata ai tempi da D'Angelo che arrivò in finale play-off, persa contro il Monza. La Cremonese e il Lecce, entrambe promosse, dopo sette giornate avevano rispettivamente 15 e 14 punti.