Palermo, Gazzetta dello Sport: “Fattore Barbera importante, rosa insidiano le grandi”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" analizza il calendario del Palermo per il girone di ritorno di Serie B. Il noto quotidiano analizza il fatto che la ripresa del campionato sarà subito impegnativa per i rosanero, che affronteranno Cittadella, Modena e Catanzaro. Tuttavia, è probabile che il club di Viale del Fante si giocherà il campionato al Barbera, dove affronterà Parma, Venezia e Como, le tre squadre che attualmente occupano i primi tre posti in classifica. Perciò, l'obiettivo della squadra di Eugenio Corini sarà continuare a fare bene in trasferta, ma migliorare il rendimento in casa. In trasferta, la formazione rosa ha ottenuto buoni risultati, con una sola sconfitta e un buon numero di vittorie e pareggi. Tuttavia, in casa la squadra ha perso quattro delle dieci partite giocate, un risultato inaccettabile per una squadra che punta alla promozione. Per migliorare il rendimento in casa, il Palermo dovrà trovare più personalità e serenità. La squadra ha dimostrato di saper vincere al Barbera, ma in alcune occasioni è apparsa nervosa e poco convinta Se la compagine targata City Football Group riuscirà a migliorare sotto l'aspetto psicologico, il fattore campo potrebbe diventare un fattore decisivo per la promozione.