Palermo, Gazzetta dello Sport: “Di Francesco per il sorpasso, lui sa come si fa”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" pone l'accento sull'importanza di Federico Di Francesco nel Palermo, sottolineando come i suoi gol nei big match di andata abbiano portato 4 punti pesanti che ora vanno difesi nei prossimi due scontri diretti. L'ex Lecce e Sassuolo tra le altre ha segnato in gare importanti contro Como, Cremonese, senza dimenticare quello al debutto con la Feralpisalò, regalando punti preziosi al Palermo. Pochi gol ma di peso: Nonostante il numero non elevato di reti, Di Francesco ha saputo incidere in momenti cruciali della stagione. Gestione mentale vincente: La sua capacità di performare nelle sfide di cartello evidenzia una mentalità vincente e una maturità calcistica importante. Probabilmente un fattore che limita la sua esplosività sull'esterno. Corini lo schiera titolare in quasi tutte le gare, affidandogli un ruolo di sacrificio sulla fascia sinistra. Se Di Francesco ritrovasse la brillantezza di un tempo, rappresenterebbe un'arma in più per la promozione. Di Francesco è un giocatore di grande valore per il Palermo. La sua leadership e la sua esperienza sono preziose per la squadra. Il suo rendimento nei big match è un fattore da non sottovalutare. C'è ancora margine di miglioramento, soprattutto in termini di continuità.