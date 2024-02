Di Mariano: “Corini e il calcio offensivo. Barbera fortino, Como gara che parla sola”

Le dichiarazioni del numero dieci del Palermo, Francesco Di Mariano, reduce da un momento molto positivo in campionato con Corini alla guida.

Francesco Di Mariano , numero 10 del Palermo e autore di 4 assist in 18 presenze, quest'anno, ha concesso una lunga intervista al "Corriere dello Sport", soffermandosi su vari spunti interessanti relativi alla stagione e non solo. Di seguito, le sue parole:

“Siamo tutti partecipi, non ci sono titolarità assolute, quando ti chiamano sai che devi rispondere per il bene del Palermo. Vengo da un anno e mezzo particolare, nella scorsa stagione ho giocato 4 mesi col menisco lesionato, poi ho deciso di operarmi e quest’anno mi sono portato dietro un po’ di scorie e di infortuni. Il mister da sempre lavora su un calcio offensivo, non a caso adesso siamo il secondo miglior attacco. Prepara bene le partite, è molto attento e scrupoloso, inoltre si fa voler bene dallo spogliatoio. Como? Una gara che parla da sola. E il Barbera dopo 4 vittorie consecutive è tornato ad essere il nostro fortino”