Palermo, Gazzetta dello Sport: “Corini, le ali sul Parma. Di Francesco-Insigne…”

Un Palermo con le ali tarpate che adesso ha tutta la voglia di spiegarle al Tardini. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" propone un focus su due fiori all'occhiello della sessione estiva di calciomercato del club rosanero, Federico Di Francesco e Roberto Insigne. Entrambi attaccanti esterni, jolly offensivi dotati di tecnica e fantasia, dal background prestigioso in categorie ed in grado di spostare gli equilibri sul fronte offensivo. Tuttavia, complici infortuni e fisiologico periodo di rodaggio ed integrazione nella nuova realtà, entrambi hanno fin qui reso al di sotto delle legittime aspettative iniziali, incidendo poco o nulla nelle sorti del percorso rosanero dopo ben quindici giornate di campionato. Corini ha recuperato l'ex Lecce proprio in occasione della sfida interna contro il Catanzaro, match perso al Barbera in cui Di Francesco ha giocato una porzione di match nella ripresa. In vista del big match del Tardini, il figlio d'arte si candida fortmente per una maglia da titolare nel tridente offensivo che verrà con ogni probabilità varato dal coach di Bagnolo Mella. Insigne è ai box da un paio di settimane per una fastidiosa lombosciatalgia. Avvio di annata particolarmente opaco anche per l'ex Frosinone che raramente è riuscito ad accendersi ed a sprigionare il suo talento, rendendosi autore di prestazioni abuliche e spesso impalpabili a dispetto delle sue indubbie doti tecniche. Con Di Mariano che sta recuperando la migliore condizione dopo un paio di stop e Valente che scalpita in attesa di una chance da titolare, è indispensabile che Di Francesco ed Insigne implementino intensità e livello delle rispettive performances. il Palermo, in piena crisi di gioco e risultati ed in preda ad una preoccupante sterilità in fase offensiva, ha bisogno di estro e genio calcistico delle sua ali per tornare a spiccare il volo. Un solo gol a testa, siglato da entrambi nel match interno contro la Feralpisalò, e poco altro di rilevante nello score di Insigne e Di Francesco fino ad ora. Davvero troppo poco per due big assoluti in categoria, chiamati per fare la differenza dalla trequarti in su, saltando l'uomo e creando superiorità numerica, brillando in sede di rifinitura e finalizzazione. Corini li aspetta e loro vogliono rispondere presenti. Di Francesco potrebbe già far parte dell'undici titolare al Tardini, Insigne è tornato a lavorare in gruppo e dovrebbe almeno sedersi in panchina. Contro la capolista servono personalità, ewsperienza e qualità, il Palermo spera di ritrovare lo slancio delle sue ali proprio contro la capolista del campionato di Serie B.