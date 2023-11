Palermo, Gazzetta dello Sport: “Chance Mancuso, col Brescia vuole gol da titolare…”

L'edizione odierna de "la Gazzetta dello Sport" si sofferma sul recupero della seconda giornata del campionato di Serie B tra Palermo e Brescia. Rosanero a caccia di un successo che plachi l'insorgere del vento della crisi, Brescia reduce da tre ko e desideroso di conquistare punti preziosi per rimpinguare la propria classifica. Squadra di Corini che non può più permettersi di steccare davanti al proprio pubblico in un frangente critico e delicato, dopo il solo punto ottenuto nelle ultime tre sfide e la palese involuzione sul piano prestazionale della squadra dopo la sosta. Rosea che si focalizza sull'attaccante del Palermo, Leonardo Mancuso, profilo eclettico, esperto e performante che ha già gonfiato tre volte la rete avversaria in questa prima parte di stagione. Gol pesanti, tutti messi a segno da subentrato. La zampata di Ascoli che ha regalato in extremis i tre punti al Del Duca a Brunori e compagni, il raddoppio che ha suggellato il blitz esterno del Palermo al Braglia contro il Modena, la stoccata di giustezza che ha riaperto il match contro lo Spezia, creando le premesse per la rimonta poi completata dalla magia di Stulac. Con l'assenza di Di Francesco, Di Mariano al rientro dall'infortunio, non ancora pronto per giocare dall'inizio, Leonardo Mancuso avrà modo di giocarsi da titolare le sue chance nel tridente contro il Brescia. L'ex Como, impiegabile da attaccante esterno, seconda punta, ma anche terminale di riferimento centrale all'occorrenza, scalpita e va alla ricerca del suo primo gol da titolare in rosanero, per ribadire indiscusso valore e notevole peso specifico in seno al roster offensivo di Corini. Mancuso completerà il tridente odierno del Palermo di Corini con Insigne e Brunori, in un match che assume già contorni di rimarchevole rilevanza in un frangente cruciale della stagione rosanero.