Palermo, Gds: “Corini, batti Brescia o crisi. Rosa con Stulac e Mancuso. La sosta…”

L'editoriale pubblicato sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea la delicatezza della sfida odierna per il Palermo di Corini che, nel match valido per il recupero della seconda giornata di Serie B affronta il Brescia al Barbera. Dopo un punto conquistato in tre gare e gli effetti nefasti della striscia opaca post sosta in classifica, con i rosanero scivolati dal secondo al quinto posto, qualsiasi risultato diverso dalla vittoria contro le rondinelle aprirebbe una crisi oggettiva in casa Palermo. Corini ritrova il Brescia, compagine che gli negò l'accesso ai playoff nell'ultimo atto della regular season dell'annata precedente, rimontando un doppio svantaggio al Renzo Barbera. Ci si attendono risposte forti da Brunori e compagni che devono ritrovare gioco, spirito e risultati, per cancellare le scorie dei due ko di fila patiti contro Lecco e Sampdoria e rilanciarsi nelle zone alte della classifica. Palermo già ad un bivio importante della stagione, al match contro la formazione di Gastaldello seguirà ancora un turno casalingo contro il Cittadella. Quindi l'ennesima sosta in cui si traccerà un primo e vero bilancio di questa prima parte di stagione. Steccare queste due sfide significherebbe davvero che c'è tutto da rifare, dal modulo alla rosa in sede di calciomercato invernale. Il Brescia di Gastaldello, che rischia la panchina come Pirlo pochi giorni fa, non ha fenomeni ma lotterà con applicazione ed ardore per portare punti a casa dal Barbera. Non sarà semplice superare un avversario coriaceo e determinato, ma il Palermo dovrà mostrare giusto atteggiamento mentale, lucidità ed umiltà per venire a capo del match. Corini confermerà il 4-3-3, nonostante gli esterni offensivi non abbiano fin qui mai saltato l'uomo né offerto palle giocabili a Brunori. Lo spostamento di Henderson qualche metro più avanti finora ha prodotto solo scompensi in fase di non possesso in zona nevralgica. Da verificare anche la tenuta difensiva, dopo gli evidenti scricchiolii e la vulnerabilità emersi nelle ultime uscite. Segre non ci sarà, Stulac, Gomes ed Henderson comporranno la cerniera di centrocampo. Mancuso dovrebbe giocare al posto dell'infortunato Di Francesco nel tridente offensivo con Insigne e Brunori.