Palermo, Gazzetta: “Da Brunori e Strefezza a Ranocchia e Verdi. Che sfida al Como”

A partire dalle ore 16:15 andrà in scena Palermo-Como, la sfida delle sfide che può valere una stagione per la banda di Eugenio Corini.

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” evidenzia come la sfida di oggi sia ricca di nomi importanti, con entrambe le squadre, costruite per ambire alla promozione, che si sono rafforzate a gennaio. Palermo e Como hanno infatti effettuato gli acquisti più costosi del campionato, rispettivamente con Ranocchia e Strefezza, due giocatori di grande esperienza che provengono dalla massima serie e che si sono già imposti con i loro gol. Entrambi i club sono di proprietà di ricche holding inglesi.

Il duello più atteso è sicuramente quello tra Brunori e Strefezza, entrambi italo-brasiliani e bomber di razza. Ma anche a centrocampo ci saranno sfide di altissimo livello: Ranocchia contro Verdi, Di Francesco contro Da Cunha, Segre contro Baselli. Sono tutti duelli che promettono spettacolo, gol ed emozioni, in una partita dove non vanno dimenticati neanche Gabrielloni e Insigne.

La gara si preannuncia avvincente e incerta, con una cornice di pubblico straordinaria: l'obiettivo è superare il record di presenze stabilito contro lo Spezia e raggiungere quota 30mila. Per gli amanti della storia, vale la pena ricordare le 5 vittorie consecutive del 2004 (che oggi i rosanero inseguono): in quel filotto di successi una delle vittime fu proprio il Como, e in quella squadra militava l'attuale allenatore del Palermo, Eugenio Corini.