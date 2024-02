Serie B, 25^ giornata: c’è Parma-Pisa, il Palermo sfida il Como. Chiude Venezia-Modena

Fischio d'inizio di cinque gare del sabato previsto per le 14.00. Il Bari dopo l'importante vittoria che ha visto l'esordio di Iachini sulla panchina pugliese, vuole ottenere il secondo successo consecutivo al "San Nicola", ma contro avrà la Feralpisalò in ottima forma. Lecco che deve obbligatoriamente vincere per risalire la classifica che la vede attualmente all'ultimo posto. Di fronte si troverà il Cosenza di Caserta. Il Parma di Pecchia vuole consolidare sempre di più il primato e se la vedrà contro il Pisa che vuole tentare l'aggancio ai playoff. Sfida salvezza quella che andrà in scena al "Mapei Stadium" tra Reggiana e Ternana bisognose di punti. Infine lo Spezia impelagato nella lotta per non retrocedere affronta il Cittadella attualmente settimo in campionato con l'obiettivo di consolidare la posizione. Chiudono il turno del sabato i match delle 16:15 tra Sudtirol-Catanzaro con i calabresi che vogliono avvicinarsi alle prime cinque; il Palermo sfida il Como in un match ricchissimo di emozioni con un Renzo Barbera gremito; Sampdoria e Brescia invece lottano per obiettivi diversi. Venezia-Modena, unica gara della cadetteria, in programma domenica, può dire qualcosa in chiave playoff. Con i ragazzi di Vanoli candidati a giocarsi il secondo posto da qua alla fine.