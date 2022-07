Palermo, Gardini nuovo direttore generale: competenza al servizio del club rosanero

L'investitura ufficiale è arrivata, Giovanni Gardini è il nuovo direttore generale del Palermo FC . Anche se la notizia era data per certa, l'ufficialità della nomina dell'esperto dirigente è arrivata nel pomeriggio di ieri (giovedì 7 luglio, ndr). Tra gli artefici dell'approdo del Palermo FC nella galassia del City Footbal Group , Gardini - come riporta l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" - è stato il "gancio" nell'affare che ha portato il passaggio dell'80% delle quote societarie del club di viale del Fante verso la holding che fa capo allo sceicco Mansour , proprietario del Manchester City .

Di fatto il dirigente classe 1964 ex Treviso, Livorno, Lazio Verona ed Inter, tra le altre, prende il posto di Rinaldo Sagramola che ha ancora un anno di contratto con il club rosa e con il quale non è stato ancora trovato l'accordo per la transazione. L'ormai ex dirigente romano, insieme a Renzo Castagnini e Dario Mirri, è stato tra gli artefici della rinascita del club rosanero che in tre anni ha visto la scalata della società di viale del Fante dal baratro della Serie D alla promozione in Serie B, dopo il fallimento della vecchia U.S. Città di Palermo.