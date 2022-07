Palermo, Gardini: “Grato al City Group per la fiducia ed a Mirri per avermi accolto”

Giovanni Gardini è stato nominato come nuovo direttore generale del Palermo Football Club , ruolo che aveva già ricoperto anche in altre realtà del panorama sportivo italiano quali Livorno ed Hellas Verona , con un passato anche nell' Inter . Queste le dichiarazioni di Gardini in seguito alla nomina, apparse all'interno del comunicato diramato dal club di viale del fante attraverso il suo sito di riferimento:

“Palermo è una sfida che affronterò con orgoglio ed entusiasmo. Sono grato al CFG per aver riposto su di me la fiducia del gruppo e al presidente Mirri per avermi accolto nella famiglia rosanero. Scriveremo insieme una nuova storia di successo per la squadra e per i suoi tifosi, che meritano gratificazioni sempre più grandi. Sono pronto a investire tutto il mio bagaglio di esperienza e relazioni per dare il mio contributo al Palermo, sicuro di poter condividere questo percorso con una squadra di persone competenti e appassionate”.