Palermo, Gigliani: “Gardini garanzia di professionalità, sua competenza fondamentale”

Inizia a definirsi il nuovo organigramma del Palermo FC targato City Football Group . Dario Mirri , come già annunciato, rimarrà presidente del club rosanero mantenendo il 20% delle quote societarie. Poche ore fa, invece, la nomina a direttore generale del club di viale del Fante di Giovanni Gardini, che il Palermo ha annunciato attraverso un comunicato diramato sul suo sito di riferimento. Sulla nomina di Gardini quale nuovo dg, è intervenuto il Managing Director in Europa del City Group , Diego Gigliani , nonché membro del Consiglio d'Amministrazione del nuovo Palermo .

"Siamo contenti di aver scelto per il Palermo un manager fortemente radicato nello scenario sportivo italiano. La sua grande conoscenza dei campionati nazionali, grazie alle esperienze di valore in importanti club, è una garanzia di professionalità. La sua competenza sarà fondamentale per agevolare l’integrazione del Palermo nella grande famiglia del City Football Group e fare in modo che il nostro metodo di lavoro su scala internazionale si adatti al meglio al contesto italiano".