Palermo, Gardini: “Manchester City, poi club rosa per la holding. Viaggio a tappe”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune interessanti dichiarazioni dell'amministratore delegato e direttore generale del Palermo FC, Giovanni Gardini, rilasciate in occasione dell'inaugurazione del nuovo Centro sportivo di Torretta tenutasi nella giornata di ieri. L'esperto manager ex Lazio ed Inter ribadisce l'altissimo grado di considerazione del City Football Group nei confronti del club di viale del Fante, prima ed unica società italiana acquistata dalla prestigiosa e facoltosa holding che fa capo allo sceicco Mansour.

"Nella considerazione della proprietà, Palermo è subito sotto Manchester. In questi due anni la risposta della città in termini di presenze, abbonamenti e marketing, è stata al di sopra delle aspettative. Il nostro viaggio sarà a tappe, dobbiamo capire e farci capire, migliorarci ogni giorno, seguire principi precisi e programmare. Il centro in futuro sicuramente porterà anche punti alla squadra permettendo di lavorare con maggiore criterio e professionalità. Il mercato? Di certo non siamo un club che deve vendere per trovare le risorse. La prima di Mignani? Siamo convalescenti, è stato un punto di partenza ma l’atteggiamento mi è piaciuto".