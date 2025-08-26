Alle 16:00 partirà la vendita dei biglietti per Palermo-Frosinone, una sfida che si preannuncia molto interessante. Di seguito le informazioni più importanti, rese note dal sito ufficiale del Club:
Palermo-Frosinone, alle 16:00 parte la vendita dei biglietti: info, prezzi e dettagli
Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:
DETTAGLIO PREZZI BIGLIETTI—
|Settore
|Intero
|Donne/Over 65*
|Under 16**
|Under 14***
|PROMO UNIPA****
|Centralissima
|103 €
|82 €
|82 €
|–
|–
|Tribuna Centrale
|73 €
|57 €
|57 €
|–
|–
|Tribuna Laterale
|48 €
|40 €
|40 €
|–
|–
|Gradinata Inferiore
|34 €
|30 €
|30 €
|–
|25 €
|Gradinata Superiore
|28 €
|23 €
|23 €
|14 €
|21 €
|Curve
|22 €
|18 €
|18 €
|–
|16 €
“–” Riduzione non disponibile
* riservato ad utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data dell’acquisto
** utenti che non abbiano compiuto 16 anni alla data dell’acquisto
*** utenti che non abbiano compiuto 14 anni alla data dell’acquisto – acquistabile solo contestualmente ad un biglietto a tariffa intero
**** solo per i possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA che acquisteranno a titolo personale presso l’info point stadio Renzo Barbera (MER-GIO 10.00-13.00 / 15.00-17.00)
ROSANERO EXPERIENCE—
Tornano al Barbera anche le esclusive VIP Experience e Family Experience: vivi il match day da protagonista, dentro e fuori dal campo. CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO
INFO OSPITI—
In attesa di indicazioni da parte delle Autorità di P.S.
Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:
Si raccomanda di arrivare allo stadio con largo anticipo per agevolare le procedure d’ingresso.
