Palermo Football Conference, Stefano Sorrentino “Speriamo che Audero faccia vedere quanto sia bravo”

"Vedere il Palermo fuori dai playoff a marzo non è il massimo, l'anno scorso di questi tempi Corini è stato sollevato dall'incarico, colpevolizzato al massimo, ma secondo me per creare un palazzo c'è bisogno di tanti professionisti. In questo momento il Palermo è fuori dai playoff, mancano poche partite, ma il Palermo ha tutte le carte in regola per vincere le gare restanti."