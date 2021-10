Palermo-Foggia, Filippi recupera Dall’Oglio in extremis: in cinque ai box

Sono cinque i calciatori del Palermo che salteranno la sfida contro il Foggia, in programma alle ore 17:30 allo Stadio "Renzo Barbera"

Non solo Andrea Accardi e Alberto Almici . "L’emergenza, per il Palermo, non finisce mai. Nemmeno quando sembrava essere sul punto di essere risolta", apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo . In totale, sono cinque i calciatori che salteranno il match contro il Foggia , in programma alle ore 17:30 allo Stadio "Renzo Barbera". E potevano essere sei.

Nella giornata di ieri, infatti, Jacopo Dall'Oglio non si è allenato con la squadra a scopo precauzionale. Nessun infortunio: la febbre sembrava aver bloccato il centrocampista ex Catania, ma già in serata il calciatore ha raggiunto i compagni ed è stato convocato dal tecnico Giacomo Filippi per la partita di oggi, valevole per l'ottava giornata del Girone C di Serie C. Oltre ad Accardi (infiammazione al tendine d'Achille) e Almici (distrazione muscolare), gli indisponibili sono - dunque - Buttaro, Valente e Silipo. Febbre alta per il talento scuola Roma e tampone negativo dopo i primi sintomi, mentre Valente è alle prese con un problema alla caviglia. Lo squalificato Buttaro, infine, salterà le prossime due gare contro Foggia e Turris.