Calciomercato Palermo, Fella verso Padova: nodo ingaggio, la richiesta di Mirabelli

Attaccante di proprietà del Palermo che nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Monopoli in Serie C. Fella non rientra nel progetto tecnico di Eugenio Corini e per questa ragione il Padova ha mosso passi concreti nello sviluppo della trattativa. "Il 30enne ha un ingaggio molto alto, fuori dalla portata delle casse biancoscudate e per questo c’è bisogno che il Palermo venga incontro alle richieste di Mirabelli pagando parte dello stipendio del giocatore", si legge sul noto quotidiano.