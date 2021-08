Palermo FC, registrati tutti i vecchi loghi compreso U.S. Città di Palermo

Salvati dal presidente Mirri gli storici loghi del passato del club rosanero, compreso quello dell'era Zamparini

Con il fallimento dell'U.S. Città di Palermo, il club rischiava di perdere anche la "storia" dei vecchi loghi. Il Palermo FC del presidente Mirri, subito dopo essersi aggiudicato il bando del titolo sportivo, si è attivato per recuperare i marchi, registrando quelli non ancora depositati e contrattando con il tribunale fallimentare per i pregressi.