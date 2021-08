Palermo, via alla campagna abbonamenti: prezzi, dettagli e le parole di Mirri

Al via la campagna abbonamenti del Palermo FC per la stagione 2021-2022: "Una lunga storia d'amore"

⚽️

Al via la campagna abbonamenti del Palermo Fc per la stagione agonistica 2021-2022. Questa la nota ufficiale con cui il club rosanero ha diffuso la notizia tramite i propri canali di comunicazione.

"È tempo di tornare a casa. Parte ufficialmente la nuova campagna abbonamenti del Palermo, per la stagione 2021-2022, che celebra “una lunga storia d’amore” tra il Palermo e i suoi tifosi. È questo infatti il messaggio principale della nuova campagna che celebra la storia rosanero con tutti, proprio tutti, i loghi societari nel corso dei suoi oltre 120 anni. Tutti i loghi storici sono stati infatti registrati dal Palermo F.C.: un lungo e faticoso percorso, mai affrontato prima, che si è concluso con l’ultima attesissima acquisizione: il logo dell’U.S. Città di Palermo.

“Abbiamo fortemente voluto iniziare questo percorso fin dai primi mesi di vita della nuova società. Su questo fronte il Palermo F.C. ha lavorato in silenzio nel corso degli ultimi due anni e oggi possiamo dire di aver raggiunto, con fatica, il massimo risultato, forse inizialmente persino insperato, contro tutto e tutti. Finalmente ogni cosa è al suo posto. La storia del Palermo è ora la storia del Palermo F.C.”, ha dichiarato il presidente Dario Mirri.

La nuova campagna abbonamenti parte dunque sotto l’auspicio dei marchi che hanno accompagnato la squadra negli anni, con una creatività realizzata in collaborazione con l’agenzia Gomez&Mortisia, che idealmente li raccoglie tutti in una maglia celebrativa. La t-shirt sarà effettivamente realizzata e messa a disposizione degli abbonati che la riceveranno in regalo con l’abbonamento, con la personalizzazione ricamata del proprio codice abbonato.

Le tessere disponibili saranno 2500, per altrettanti posti, scelti tra le migliori posizioni in tutti i settori dello stadio Renzo Barbera (500 per l’anello inferiore di ciascuna curva, 675 nell’anello inferiore della Gradinata e 700 in Tribuna, oltre al settore ospiti). Una disponibilità che consente di assicurare agli abbonati almeno un numero minimo di posti occupati, anche in previsione delle possibili limitazioni alla capienza dell’impianto sportivo a causa delle restrizioni sanitarie. In caso di capienza consentita oltre 2500 posti, infatti, tutti i posti disponibili oltre i 2500 saranno disponibili alla vendita a biglietto singolo. Mentre In caso di limitazione generale a 2500 posti, invece, saranno garantiti solo agli abbonati.

La sottoscrizione dell’abbonamento sarà possibile solo nelle apposite postazioni allestite allo stadio Renzo Barbera. L’abbonamento dà il diritto di accesso alle 19 gare interne del Palermo nel campionato di Serie C.

Sono previsti alcuni diritti di prelazione secondo il seguente calendario

23 agosto, dalle 15.00 alle 19.00 prelazione per gli "Amici Rosanero"

24 agosto, dalle 10.00 alle 13.00 prelazione per gli "Amici Rosanero"

24 agosto, dalle 15.00 alle 19.00 prelazione per gli ex abbonati (stagione 2019/2020)

25, 26, 27 agosto, dalle 10.00 alle 19.00 prelazione per gli ex abbonati (stagione 2019/2020)

28 agosto, dalle 10.00 alle 14.00 vendita libera per i posti rimanenti

Di seguito, il dettaglio delle tariffe:

INTERO

Curve (anello inferiore): € 140

Gradinata (anello inferiore): € 220

Tribuna Laterale: € 290

Tribuna Centrale: €400

Tribuna Centralissima: € 630

Tribuna Sostenitori: €1.000

RIDOTTO: Donne, Over65 (nati dall’1 gennaio 1956), Under18 (nati dall’1 gennaio 2003)

Curve (anello inferiore) € 115

Gradinata (anello inferiore) € 180

Tribuna Laterale: € 230

Tribuna Centrale: € 320

Tribuna Centralissima: € 500

Tribuna Sostenitori: € 800

Contestualmente, Giovedì 26 agosto alle 15, comincerà anche la vendita dei biglietti per la prima partita di campionato, Palermo-Latina, prevista per il 29 agosto alle 20.30. In caso di limitazione della capienza, il prezzo del biglietto sarà interamente rimborsato attraverso gli stessi canali utilizzati per l’acquisto.

La vendita dei biglietti avverrà attraverso i canali tradizionali già in uso prima dello stop alla presenza dei tifosi allo stadio, ovvero:

- il sito www.vivaticket.it

- i punti fisici Vivaticket sparsi nel territorio

- il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera (dalle 9.30 alle 19.30)

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti:

INTERO

Curve (anello inferiore): €10

Gradinata (anello inferiore): €20

Tribuna Laterale: €30

Tribuna Centrale: €40

Tribuna Centralissima: €60

Tribuna Sostenitori: €90

RIDOTTO: Donne, Over65 (nati dall’1 gennaio 1956), Under18 (nati dall’1 gennaio 2003)

Curve (anello inferiore): €8

Gradinata (anello inferiore): €16

Tribuna Laterale: €24

Tribuna Centrale: €32

Tribuna Centralissima: €48

Tribuna Sostenitori: €72

Rimane inteso che - secondo la normativa vigente - l’accesso allo stadio è sempre consentito unicamente ai soggetti muniti di uno dei seguenti titoli:

- Certificazione verde Covid-19 (Green pass)

- Certificazione di tampone effettuato entro le 48 ore dall’inizio dell’evento

- Certificazione di avvenuta guarigione entro gli ultimi 6 mesi rilasciata dalla struttura sanitaria locale di riferimento

- Certificazione di avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino da almeno 15 giorni

INDICAZIONI PER PERSONE DISABILI

Le persone disabili, al posto dell’abbonamento, potranno godere dell’accredito gratuito alle singole partite.

Al fine di agevolare l’accesso allo Stadio Comunale Renzo Barbera, il Palermo F.C. ha istituito un sistema di prenotazione dei posti riservato ai portatori di handicap che consentirà di renderne più sicuro ed agevole l’ingresso. Il servizio è obbligatorio e prevede la possibilità per le persone diversamente abili, deambulanti e non deambulanti con carrozzina in possesso di certificato di invalidità al 100%, di assistere gratuitamente alle partite casalinghe. Se la persona diversamente abile necessita di assistenza continua, è previsto l’ingresso gratuito anche per un accompagnatore maggiorenne.

MODALITÀ DI ACCESSO PER PERSONE DISABILI:

inviare la richiesta di accredito, compilando il modulo qui allegato unitamente alla copia del certificato di invalidità, via e-mail all’indirizzo biglietteria@palermofc.comentro cinque giorni prima della gara. Le richieste pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione;

attendere la conferma di accredito che verrà inviata dal PALERMO F.C. con la stessa modalità utilizzata per la richiesta. PALERMO F.C. si riserva di accettare le richieste pervenute rispettando l’ordine di presentazione e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili;

in caso di mancata risposta, la richiesta di accredito è da considerarsi respinta;

presentarsi ai controlli di prefiltraggio e successivamente all’ingresso numero 9 con copia della mail di conferma ricevuta e con un documento di identità (anche dell’accompagnatore se previsto) entro e non oltre 30 minuti prima della gara.

In ottemperanza alla vigente normativa sarà possibile accogliere esclusivamente 37 disabili non deambulanti (in carrozzella) nel parterre della Tribuna coperta e numero 50 disabili deambulanti nel parterre della Curva Nord. Oltre alla suddetta documentazione sarà obbligatorio all’ingresso anche il possesso della certificazione verde COVID-19 o di uno degli altri titoli su citati.

- #IONONMITIROINDIETRO 2020: chiunque abbia rinunciato a richiedere il rimborso parziale del proprio abbonamento 2019-2020, per le partite non giocate nella relativa stagione, ha aderito alla campagna “IONONMITIROINDIETRO” a supporto della Società. L’iniziativa, che dava la possibilità di richiedere uno sconto sul nuovo abbonamento pari al doppio del credito non goduto portando un nuovo abbonato, non potrà essere applicata dal momento che per via delle limitazioni non sarà possibile portare nuovi abbonati scavalcando le prelazioni degli ex abbonati. A tutti gli ex abbonati che non hanno richiesto il rimborso, il Palermo regala l’ingresso alla prossima partita casalinga di Coppa Italia di Serie C, contro il Monopoli, il 15 settembre allo stadio Renzo Barbera, nello stesso settore di riferimento dell’abbonamento 19/20. L’iniziativa è vincolata alla capienza consentita dalle norme sanitarie (in caso di limitazioni, saranno proposte ulteriori alternative). Inoltre, tutti i beneficiari avranno anche diritto a uno sconto del 10% sull’acquisto di uno dei tre nuovi kit gara 2021-2022 al SiamoAquile Bar&Store dello stadio Renzo Barbera".