Osti chiude per l'arrivo di un attaccante dalla Serie A.
VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Palermo avrebbe trovato l’accordo con il Como per il prestito di Alessandro Gabrielloni.
Le visite mediche dell’attaccante, ex Juve Stabia, sarebbero già state programmate per domani.
Dunque, Carlo Osti ha deciso di virare su Gabrielloni dopo la notizia del trasferimento di Shpendi dal Cesena alla Cremonese.
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