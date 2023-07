Palermo, ecco Insigne: Roberto arriva in ritiro a Ronzone. Firma e ufficialità…

Qualità, sostanza, esperienza e mentalità vincente. Roberto Insigne costituisce un fiore all'occhiello del mercato estivo targato Rinaudo-Bigon. Tassello di pregio incastonato nel mosaico di Eugenio Corini in grado di fornire un contributo fondamentale alle sorti del Palermo che punta dritto alla Serie A nella stagione calcistica 2023.2024. Due promozioni in Serie A per l'attaccante esterno di origini campane, con la maglia del Benevento nel 2019-2020, quindi il campionato trionfale con il Frosinone di Grosso in cui Insigne ha recitato da assoluto protagonista con otto reti e diversi assist vincenti. Aculeo affilato da tridente, estremo ideale in un 4-3-3 capace di ricoprire anche il ruolo di seconda punta o esterno alto con marcate propensioni offensive in altri sistemi di gioco. Estro, intensità, sostanza e risolutezza. Il fratello del più noto Lorenzo ha completato l'iter delle rituali visite mediche ed è giunto nelle prime ore della mattinata a Ronzone per aggregarsi ai nuovi compagni in questa prima parte di ritiro estivo. Ultimi dettagli formali e burocratici da sistemare, la firma del contratto triennale che lo legherà al club di proprietà del City Football Group e l'ufficializzazione dell'operazione che dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio. L'ex Napoli dovrebbe già svolgere con Brunori e compagni la seduta di allenamento prevista nel pomeriggio agli ordini del tecnico Corini.