Palermo, ecco il Latina: le condizioni di Accardi-Valente e i ballottaggi in attacco

Si avvicina l'esordio in campionato per il Palermo di Giacomo Filippi

⚽️

"Una difesa obbligata, o quasi". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" per sottolineare l'emergenza nel reparto più arretrato della compagine rosanero. Andrea Accardi ha, infatti, continuato a svolgere lavoro differenziato nella giornata di ieri per un affaticamento muscolare che lo attanaglia dal giorno in cui i rosa hanno sfidato in amichevole l'Enna. Alessio Buttaro sarà costretto a guardare da fuori il match contro il Latina data la squalifica di tre giornate rimediata per un cartellino rosso nell'ultimo match giocato con la Primavera della Roma "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere, al termine della gara, attinto con uno spunto il petto di un calciatore avversario".

Buba Marong è in vantaggio rispetto a Manuel Peretti per prendere il posto di Accardi sul centro destra del terzetto difensivo rosanero. Edoardo Lancini in pole per guidare come di consueto la difesa, mentre sul centro sinistra dovrebbe agire Ivan Marconi. In quattro per tre maglie, ma l'ipotesi più plausibile è quella che proprio Peretti resti fuori dall'undici titolare.

Oltre al difensore palermitano, prosegue il programma di recupero anche Nicola Valente che sembra ormai essere guarito dalla microfrattura rimediata al quinto metatarso in quel di San Gregorio Magno. Il suo posto sarà occupato da Maxime Giron che si è ben disimpegnato nella gara di Coppa Italia contro il Picerno.

Nel reparto più avanzato, Giuseppe Fella è in pole per prendere il posto di Edoardo Soleri. E il tandem offensivo potrebbe essere dunque composto dall'ex Avellino insieme a Roberto Floriano e Matteo Brunori. Resta da capire se i primi due agiranno da trequartisti alle spalle dell'unica punta o se Fella comporrà il binomio insieme all'ex Juventus Under 23 con Floriano più arretrato rispetto a loro.