Palermo-Latina, dubbi e scelte di Filippi: le probabili formazioni

La sfida Palermo-Latina è in programma domenica sera allo Stadio "Renzo Barbera": fischio d'inizio alle ore 20.30

⚽️

Il Palermo cerca i primi tre punti della stagione nel match in programma domenica sera contro il Latina. Alle ore 20.30, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la prima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Gli uomini di Giacomo Filippi torneranno, dunque, in campo dopo la vittoria conquistata contro il Picerno in Coppa Italia Serie C. Quattro reti, meccanismi da perfezionare, un successo che fa morale in vista del prossimo impegno ufficiale.

Al cospetto della squadra di Daniele Di Donato, con ogni probabilità Filippi e il suo staff dovranno fare a meno di Nicola Valente e Andrea Accardi. L'esterno ex Carrarese - risolto il problema al piede che lo ha costretto ai box - ha iniziato con il programma di riatletizzazione. Alle prese con un fastidio muscolare, restano da valutare anche le condizioni del difensore palermitano. Salterà le prime tre giornate di campionato Alessio Buttaro, squalificato dal Giudice Sportivo. Il giovane difensore classe 2002, infatti, in occasione dell'ultima gara giocata con la Primavera della Roma - persa per 2-1 contro l'Atalanta - ha rimediato un cartellino rosso "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere, al termine della gara, attinto con uno spunto il petto di un calciatore avversario".

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore originario di Partinico, che al momento sembra orientato a proporre nuovamente il 3-4-1-2, ovvero un trequartista alle spalle di due punte.

Davanti a Pelagotti (in vantaggio su Massolo), Marong, Lancini e Marconi comporranno la linea difensiva; Almici e Giron agiranno da esterni alti con De Rose e Luperini tandem di interni in linea mediana. Infine, quattro calciatori in corsa per tre maglie: Floriano, Fella, Brunori e Soleri si contenderanno la titolarità.

Ecco le probabili formazioni del match tra Palermo e Latina

PALERMO (3-4-1-2): Pelagotti; Marong, Lancini, Marconi; Almici, De Rose, Luperini, Giron; Floriano; Brunori, Soleri.

Indisponibili: Accardi, Valente

Squalificati: Buttaro

LATINA (4-4-2): Alonzi, Ercolano, De Santis, Esposito, Nicolao, Tessiore, Amadio, Marcucci, Rossi, Di Livio, Mascia.