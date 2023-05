Palermo, due posti per otto ai playoff. Pisa in crisi, Cagliari può essere decisiva

Il successo del Palermo contro la SPAL nella trentaseiesima giornata ha rimesso totalmente in carreggiata la formazione rosanero verso i playoff. I siciliani hanno agganciato momentaneamente il settimo posto con due punti di vantaggio sull'ottava posizione occupata momentaneamente dal Pisa, con la compagine di Eugenio Corini che in caso di risultato positivo a Cagliari potrebbe aver archiviato quasi matematicamente la pratica. L'articolo del quotidiano sottolinea come siano otto le squadre, Palermo compreso, che proveranno ad inserirsi tra il settimo e l'ottavo posto al termine del campionato, ovvero il già citato Pisa, il Venezia, l'Ascoli, la Reggina, il Modena, il Como e la Ternana.

Tra queste formazioni, quella che sembrerebbe essere in condizioni meno performanti sarebbe il Pisa di Luca D'Angelo. Nonostante un solo punto raccolto in ben cinque gare, i nerazzurri sono ancora all'ottava posizione che al momento garantirebbe la qualificazione ai playoff. Il Venezia, con un morale decisamente opposto a quello dei toscani, è ormai lontano dalla zona calda occupata per buona parte della stagione e si è ormai fissato un obiettivo più prestigioso di una semplice salvezza. "La Reggina, che sul campo i punti per i playoff li ha fatti (52), ma il -7 l’ha demoralizzata e messa fuori dalla zona spareggi: domani ci sarà il doppio processo d’appello, che a livello psicologico avrà il suo peso, e di sicuro la squadra (vista la prova con il Como) ci crede ancora, anche se la squalifica di Menez e Majer non aiuta", sottolinea l'articolo della Gazzetta.