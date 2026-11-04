Una doppia tegola per il Palermo, che rischia di dover fare a meno di Bani e Pierozzi per un periodo piuttosto lungo. Le notizie arrivate dagli esami strumentali non sono positive e mettono in difficoltà Inzaghi, costretto a fare i conti con un'infermeria sempre più affollata. Attraverso un comunicato ufficiale, il club ha chiarito la natura degli infortuni dei due difensori: per Pierozzi si è resa necessaria un'operazione chirurgica a seguito della lussazione della spalla sinistra, mentre per Bani è stata riscontrata una lesione all'arto inferiore sinistro. Entrambi rischiano seriamente di aver concluso in anticipo il proprio 2026, con un possibile rientro soltanto nel nuovo anno.

Come riporta il Giornale di Sicilia, al momento non esistono tempistiche precise per il recupero, ma la sensazione è che servirà parecchio tempo prima di rivedere entrambi i giocatori al meglio della condizione. La speranza della società è di poterli riavere a disposizione dopo la sosta natalizia. L'infortunio di Pierozzi, pur presentando alcune analogie con quello subito da Joronen, sarebbe meno grave e lascia spazio a un maggiore ottimismo. Per Bani, invece, sarà necessario procedere con cautela, evitando di accelerare i tempi e rischiare complicazioni.

Le conseguenze per Inzaghi saranno comunque immediate. I due difensori salteranno sicuramente la trasferta di venerdì e, con ogni probabilità, anche le successive quattro o cinque partite di campionato. La situazione della retroguardia diventa così particolarmente delicata, considerando che ai box c'è già Barba. Sulla corsia destra, senza Pierozzi, l'unico terzino di ruolo disponibile è Cassandro. Il tecnico potrebbe quindi essere costretto a valutare soluzioni alternative, adattando eventualmente Peda o, in situazioni più estreme, Gyasi.

Anche al centro della difesa le rotazioni si riducono. Peda e Magnani dovranno contendersi il posto accanto a Ceccaroni, con entrambi chiamati a gestire attentamente le energie vista la necessità di garantire continuità al reparto. Lo stesso Ceccaroni sarà chiamato agli straordinari, almeno fino al possibile recupero di Barba, atteso dopo la sosta per essere reinserito gradualmente nelle rotazioni.

Il Palermo si trova dunque davanti a un nuovo ostacolo da superare. Nonostante l'ottimo avvio di stagione e il primo posto in classifica, la difesa ha già incassato 12 reti nelle prime dieci giornate di campionato. Un dato significativo se confrontato con il rendimento abituale delle squadre allenate da Inzaghi: nella scorsa stagione, infatti, i rosanero avevano raggiunto lo stesso numero di gol subiti soltanto dopo 17 turni di Serie B. Adesso il tecnico dovrà trovare nuove soluzioni per mantenere gli equilibri della squadra, fare i conti con le assenze e dimostrare che il gruppo può superare anche questa emergenza.