Ascoli-Palermo non sarà una partita come le altre per Brunori, Silipo e Damiani, tre volti familiari che venerdì ritroveranno il proprio passato. Come racconta il Giornale di Sicilia, la sfida del Del Duca metterà di fronte ai rosanero alcuni ex protagonisti della storia recente del club, a cominciare dall'ex capitano, simbolo della risalita dalla Serie C alla B e punto di riferimento per squadra e tifoseria durante le stagioni trascorse in Sicilia. Oggi Brunori veste la maglia bianconera e, nelle prime dieci giornate, ha collezionato sette presenze, un gol e due assist in 328 minuti. Un'avventura ancora agli inizi, ma con l'imminente incrocio con il Palermo che avrà inevitabilmente un significato speciale.

Tra gli ex rosanero, in questo avvio di stagione, è soprattutto Silipo ad aver conquistato la scena. Il fantasista, già allenato a Palermo da Rosario Pergolizzi, ha realizzato quattro gol e servito un assist nelle prime dieci giornate, diventando uno degli elementi più incisivi dell'Ascoli. Un rendimento che racconta anche una crescita sul piano della continuità, aspetto sul quale in passato aveva dovuto lavorare. «Ai tempi gli diedi fiducia perché aveva delle qualità tecniche, ma non aveva continuità. Adesso ha trovato anche la continuità alla prestazione, ma soprattutto è diventato un punto di riferimento», ha osservato Pergolizzi. Nel gruppo bianconero c'è anche Damiani, centrocampista che finora ha disputato nove partite da titolare, per un totale di 739 minuti, mettendo a referto un assist.

Tre storie diverse, accomunate dal passato in rosanero, che aggiungono un ulteriore motivo d'interesse alla sfida. A seguirla con particolare attenzione sarà proprio Pergolizzi, che a Palermo ha conquistato il campionato di Serie D nella stagione 2019-20 e, in precedenza, lo scudetto Primavera nel 2008-09. Anche il suo percorso si è intrecciato con quello dell'Ascoli, dove ha allenato la prima squadra nel 2013 e successivamente la Primavera. «Sarà una bellissima partita, anche perché sono due squadre che, oltre ad avere delle potenzialità nei singoli, hanno anche dei collettivi importanti. Due squadre allenate bene da tecnici molto bravi. Sicuramente sarà una gara importante, bella da vedere perché entrambe sono in un momento in positivo, hanno entusiasmo e tutto», ha dichiarato l'ex allenatore rosanero.

Pergolizzi ha poi espresso il proprio giudizio sul momento delle due formazioni e sulle rispettive ambizioni: «Per quanto riguarda il Palermo credo che questo sia l'anno fondamentale per cercare di raggiungere l'obiettivo. Facendo gli scongiuri, i presupposti ci sono. L'Ascoli ha entusiasmo e una tifoseria importante, come ce l'ha il Palermo. Non mi aspettavo questa continuità, ma ero convinto che se avessero mantenuto la stessa ricetta della Serie C sarebbero andati bene: c'è un'unione tra città, squadra, allenatore, che è condivisa nella maniera strepitosa».

Non è mancato, infine, un confronto tra Silipo e Vavassori, due giocatori che Pergolizzi conosce e apprezza. «Stiamo parlando di due giocatori troppo importanti. Per quanto riguarda Andrea me l'aspettavo. Adesso ha trovato anche la continuità nella prestazione, ma soprattutto è diventato un punto di riferimento e questo mi fa piacere. C'è stata una crescita strepitosa. Vavassori si conosceva, è un giocatore che con l'Atalanta aveva rinnovato un contratto, ha qualità tecniche e ha il dribbling uno contro uno. Abbina qualità tecniche e fisiche, quindi è un giocatore di grande prospettiva». In chiusura, un pensiero anche per il Barbera e per il pubblico rosanero: «Io ho vissuto la spinta di quello stadio, so quello che significa. L'obiettivo è lì alla portata, bisogna stare sereni e vicini alla squadra. Basta accendere la tv e mettere una partita del Palermo per capire cosa sono i tifosi rosanero».