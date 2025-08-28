Filippo Inzaghi nella giornata di domani alle ore 18.15 interverrà in conferenza stampa in vista del match tra Palermo e Frosinone, in programma sabato.
Palermo, domani Inzaghi in conferenza stampa
Nel pomeriggio di domani l'allenatore dei rosanero interverrà in conferenza stampa: la nota del club
"Venerdì 29 agosto alle ore 18.15 l’allenatore Filippo Inzaghi parlerà in conferenza stampa allo Stadio “Renzo Barbera”. L’accesso alla sala stampa sarà consentito, a partire da 30 minuti prima dell’inizio, esclusivamente agli Operatori dell’Informazione in possesso dell’accredito stagionale 2025-2026 per assistere alle conferenze stampa del Palermo FC. La sala stampa sarà disponibile esclusivamente fino a 20 minuti dal termine della conferenza stampa"
