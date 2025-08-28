I tifosi del Palermo continuano a stupire. Dopo il pienone per la prima sfida contro la Reggiana, a due giorni dalla sfida contro il Frosinone al "Barbera" sono stati raggiunti i 28.453 biglietti venduti. Un nuovo segnale dell'entusiasmo della piazza per un anno cominciato bene, ma che deve continuare al meglio per regalare al popolo rosanero il sogno che merita.
Mediagol
Palermo
Palermo, superata quota 28mila spettatori per la sfida contro il Frosinone
Si prospetta un altro pienone allo stadio "Barbera" per la seconda di campionato
