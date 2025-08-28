Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale

mediagol palermo Palermo, superata quota 28mila spettatori per la sfida contro il Frosinone

Palermo

Palermo, superata quota 28mila spettatori per la sfida contro il Frosinone

Palermo, superata quota 28mila spettatori per la sfida contro il Frosinone - immagine 1
Si prospetta un altro pienone allo stadio "Barbera" per la seconda di campionato
Mediagol ⚽️

I tifosi del Palermo continuano a stupire. Dopo il pienone per la prima sfida contro la Reggiana, a due giorni dalla sfida contro il Frosinone al "Barbera" sono stati raggiunti i 28.453 biglietti venduti. Un nuovo segnale dell'entusiasmo della piazza per un anno cominciato bene, ma che deve continuare al meglio per regalare al popolo rosanero il sogno che merita.

Leggi anche
Palermo, superata quota 28mila spettatori per la sfida contro il Frosinone
Ex rosa, Di Mariano: “Sono grato di aver indossato la maglia della mia città, a Palermo le...

© RIPRODUZIONE RISERVATA