Palermo, direzione Juve Stabia: da bomber Marotta a Troest, “Le Vespe” giocano così

Il Palermo supera 2-0 il Teramo e si prende il secondo turno dei playoff.

Palermo, operazione Juve Stabia: serve una vittoria per qualificarsi ai playoff nazionali

I rosanero devono ringraziare Roberto Floriano e Gregorio Luperini autori delle due reti che hanno permesso a Filippi & Co di conquistare il pass per il secondo turno. Si scenderà in campo già mercoledì 12 maggio quando i Rosa dovranno vedersela contro la Juve Stabia in trasferta, per accedere agli spareggi nazionali servirà però ottenere un successo. L’avversario non sarà dei più morbidi, ma questo Palermo se resta dentro la partita è capace di poter dire la sua. Le “Vespe” di Pasquale Padalino hanno chiuso la regular season al quinto posto con 61 punti e nel primo round spareggi hanno impattato 1-1 in casa contro la Casertana. A salvare la compagine campana, passata in svantaggio, ci ha pensato il solito Alessandro Marotta che dal suo arrivo a gennaio ha messo a segno ben 13 reti. Di certo l’uomo più rappresentativo di una squadra che si schiera con il 3-4-3 e che nel trio offensivo propone anche Fantacci e Orlando che completano al meglio un reparto remunerativo. Gli esterni di centrocampo sono Scaccabarozzi e Rizzo mentre in cabina di regia Vallocchia e Berardocco, difesa mixata tra l’esperienza di Troest e Caldore e la gioventù di Mule. In alcune occasioni mister Padalino si è anche servito del 3-5-2 (in casa della Viterbese), nel reparto arretrato cerca un posto l’uruguaiano Elizalde che nelle ultime sei uscite è partito titolare soltanto in un’occasione. La regular season insegna che il Palermo ha la forza di espugnare il “Menti” di Castellammare di Stabia”, adesso servirà tutta la concentrazione possibile per centrare il passaggio del turno.

FORMAZIONE TIPO JUVE STABIA (3-4-3):

Farroni; Mule, Troest, Caldore; Scaccabarozzi, Berardocco, Vallocchia, Rizzo; Fantacci, Orlando, Marotta.