Palermo, operazione Juve Stabia: serve una vittoria per qualificarsi ai playoff nazionali

Il Palermo supera 2-0 il Teramo nel primo turno dei playoff e si regala il pass per il secondo turno.

Palermo-Teramo, le pagelle dei quotidiani: De Rose da applausi, Luperini al top

I rosanero hanno avuto la meglio della compagine abruzzese grazie alle reti messe a segno nel corso del primo tempo da Roberto Floriano su rigore e da Gregorio Luperini. Gli uomini guidati da mister Giacomo Filippi dovranno vedersela mercoledì contro la Juve Stabia che ha riacciuffato la Casertana su rigore solo a cinque dalla fine. La sfida contro i gialloblu si giocherà in Campania e chiaramente “Le Vespe” avranno il doppio risultato, il Palermo dovrà dunque vincere per passare il turno e qualificarsi al primo step della fase nazionale degli spareggi. Un match chiaramente ostico quello che vedrà protagonisti i Rosa, al momento non si conosce l’orario in cui si giocherà la sfida. Nella regular season una vittoria per uno: all’andata successo rosanero per 2-1 proprio in trasferta grazie a Saraniti e Floriano, al ritorno 4-2 per i campani firmato da Berardocco, doppio Marotta e Fantacci.

