Palermo, Di Piazza lascia il club: ufficiale il recesso dell’imprenditore

Tony Di Piazza è ufficialmente out dal Palermo

Il recesso messo in atto negli scorsi mesi dall'imprenditore italo-americano è divenuto efficace dalla giornata di ieri (11 giugno 2021), dopo che sono trascorsi i sei mesi da quando la decisione fu comunicato al Cda di Hera Hora. Di Piazza deteneva il 40% delle quote societarie, questa è stata però, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', l'ultima settimana da socio di minoranza per l’immobiliarista originario di San Giuseppe Jato.