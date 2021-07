Palermo, De Rose leader silenzioso: l’ex Reggina candidato alla fascia da capitano

Il centrocampista del Palermo ed ex Reggina è stato uno dei perni del centrocampo rosanero

Il Palermo vuole ripartire da Francesco De Rose. Il centrocampista rosanero, arrivato lo scorso gennaio dalla Reggina, ha senza dubbio esaltato le proprie caratteristiche dal momento in cui si è seduto sulla panchina Giacomo Filippi. Il regista dal momento del suo arrivo è diventato da subito un perno del centrocampo e partita dopo partita ha brillato sempre più fino a diventare ispiratore e leader totale. De Rose, come scrive l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport': «si è guadagnato la fiducia di tutti. Quest’anno sarà uno dei leader a cui Filippi chiederà di fare da guida e da esempio, sin dal primo giorno del ritiro di San Gregorio Magno.... non ci sarà da stupirsi se Filippi o i compagni gli assegneranno la fascia di capitano». Per quanto riguarda proprio la fascia sarà sfida con Accardi e Floriano visto che Saraniti e Crivello sono seri candidati a lasciare il club.