Palermo, rosanero vicini a Massolo: Pelagotti trova il suo secondo

L'esperto portiere del Palermo nella prossima stagione avrà un secondo con tanto di esperienza

Alberto Pelagotti nella scorsa stagione ha disputato tutte e 40 le gare in cui è stato impegnato il Palermo. L'estremo difensore toscano nel prossimo campionato dovrà guardarsi le spalle, visto che nei prossimi giorni sarà presumibilmente ufficializzato l'acquisto di Massolo. Nel corso della prossima annata non vi sarà un giovane alle spalle dell'ex Empoli, ma un calciatore che mister Filippi conosce bene avendolo avuto alla Virtus Entella. Proprio con il club ligure vinse un campionato di Serie C giocando 15 partite e in 7 di queste mantenne addirittura la porta inviolata. Massolo arriverà in rosanero per svolgere il ruolo di secondo e, come scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia': «sarà un vice diverso rispetto agli altri due anni. Un vice pronto a subentrare in caso di neces- sità, per evitare a Pelagotti un’altra annata da stakanovista».